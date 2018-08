Tháo ghế xe chở gỗ lậu

Khoảng 5 giờ ngày 7.8, tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an Quảng Nam) tuần tra, kiểm soát trên QL1 (đoạn qua xã Duy Trung, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), phát hiện ô tô 15 chỗ BS 43H-4395, do tài xế Trần Đình Lựu (27 tuổi, ở TT.Tân An, H.Hiệp Đức, Quảng Nam) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện các hàng ghế trên xe đã được tháo ra để vận chuyển 8 phách gỗ chò, giối (khối lượng gần 2 m3).

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên. Ngoài ra, tài xế Lựu không có giấy phép lái xe.

Tài xế khai nhận số gỗ lậu được một người phụ nữ thuê chở từ H.Hiệp Đức về H.Duy Xuyên tiêu thụ. Hiện phương tiện cùng tang vật đã được bàn giao cho kiểm lâm, điều tra xử lý theo thẩm quyền.