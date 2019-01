Thầy dạy lái xe đi xe... biển số giả

Làm việc với công an, tài xế này khai là giáo viên dạy lái ô tô của Trung tâm dạy nghề lái xe QT (TP.Phan Thiết) nhưng “không trình được giấy tờ xe hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp” và “sử dụng giấy đăng kiểm không do cơ quan có thẩm quyền cấp” cũng như “sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp” - ẢNH: QUẾ HÀ