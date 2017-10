Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án khủng bố và không tố giác tội phạm liên quan đến Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, cơ quan này đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) từ tội danh “khủng bố”, theo điều 230 a, Bộ luật Hình sự sang tội “đe dọa giết người”, theo điều 103, Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án không tố giác tội phạm, đình chỉ điều tra bị can đối với Trần Anh Thuận (36 tuổi, ngụ ở phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh), do xét thấy có sự chuyển biến về tình hình và hành vi của Thuận không còn nguy hiểm cho xã hội.

Trước đó ngày 26.9, TAND tỉnh Bắc Ninh đã đưa vụ án ra xét xử nhưng quyết định hoãn do thiếu nhiều nhân chứng liên quan. Đến cuối tháng 9, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Trọng Phương có Công ty TNHH Song Lộc miền Bắc, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi. Trong quá trình làm ăn, Phương có quan hệ với ông Ngô Thành Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trục vớt luồng hạ lưu. Tháng 9.2015, Công ty TNHH Song Lộc miền Bắc xin UBND tỉnh Bắc Ninh nạo vét và tận thu sản phẩm trên sông Đuống, thuộc địa bàn Bắc Ninh quản lý, nhưng không được tỉnh này cho phép. Trong khi đó, đầu năm 2016, doanh nghiệp của ông Ngô Thành Sơn lại được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép nạo vét và tận thu sản phẩm trên sông Cầu, thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang quản lý.

Giữa Phương và ông Sơn đã xảy ra bất đồng khi Phương cho rằng mình đã giúp ông Sơn được cấp phép, nhưng không được chia phần. Cũng trong giai đoạn này, UBND tỉnh Bắc Ninh có nhiều văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường thủy có biện pháp tạm dừng nạo vét trên sông Đuống vì gây ra sạt lở bờ đê thuộc địa phận tỉnh.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Phương biết Trần Anh Thuận, Phó giám đốc Công ty xuất nhập khẩu và vận tải Khánh Nguyên và ông Ngô Thành Sơn có mâu thuẫn trong kinh doanh, nên nảy sinh ý định rủ Thuận tham gia âm mưu nhắn tin đe dọa khủng bố tinh thần lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 16.1, Phương nhắn tin qua Zalo cho Trần Anh Thuận, hướng dẫn Thuận mua một máy điện thoại và sim điện thoại mới, đồng thời cung cấp số điện thoại của ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh để Thuận nhắn tin. Do Thuận không thực hiện, nên đến ngày 23.1, Phương đi ô tô từ Hà Nội về thành phố Bắc Ninh, đến gần khu vực nhà riêng của ông Ngô Thành Sơn, rồi dùng điện thoại, sim rác nhắn liên tục 10 tin có nội dung đe dọa tới điện thoại của ông Nguyễn Tử Quỳnh và ông Nguyễn Hồng Sơn, rồi vứt điện thoại xuống sông phi tang.

Sau khi nhận tin nhắn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra. Trong quá trình này, ông Ngô Thành Sơn tiếp xúc với Trần Anh Thuận và biết sự việc nêu trên, nên đã tố cáo tới cơ quan công an.

Thái Sơn