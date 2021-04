Thầy giáo ở Bà Rịa - Vũng Tàu bắt nghi can cướp dây chuyền

Khoảng 11 giờ 15 ngày 1.4, thầy Phan Tấn Vinh (giáo viên dạy toán Trường THPT Nguyễn Du, H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều khiển xe ô tô trên đường Hoàng Hoa Thám thì phát hiện một phụ nữ đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Hoàng Hoa Thám - Trần Hưng Đạo (TT.Ngãi Giao) bị 2 thanh niên đi xe máy không có biển số cướp giật sợi dây chuyền trên cổ.

Công an H.Châu Đức tại hiện trường vụ cướp Ảnh: Nguyễn Long

Ngay sau đó, nạn nhân đã quăng xe máy đuổi theo và kịp giữ người giật sợi dây chuyền. Đồng thời thầy Vinh nhanh chóng chạy đến đẩy xe máy của 2 nghi can cướp giật ngã xuống đường, cùng người đi đường xông vào bắt giữ một trong hai tên cướp giật.

Xe máy mà Đò và Quý dùng để làm phương tiện đi cướp giật Ảnh: Nguyễn Long

Một học trò cũ của thầy Vinh thấy thầy giáo của mình đang khống chế nghi can cướp nên hỗ trợ đuổi bắt được nghi can còn lại, giao công an xử lý.

Thầy Vinh (bìa phải) cùng người dân khống chế nghi can cướp Ảnh cắt từ clip

Nghi can Quý tại Công an TT.Ngãi Giao Ảnh: Nguyễn Long Tại Công an TT.Ngãi Giao, 2 nghi can cướp giật khai tên Lê Văn Đò (33 tuổi) và Mai Đức Quý (31 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hưng, H.Long Điền). Cả 2 đều từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích

Vụ việc 2 nghi can cướp giật sợi dây chuyền đang được Công an H.Châu Đức phối hợp cùng Công an TT.Ngãi Giao điều tra làm rõ.