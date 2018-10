Thầy trông trẻ trên non cao: Người ở Háng Gàng

Học trước quên sau

Đã 6 giờ sáng, nhưng sương mù vẫn đặc quánh trên đỉnh Háng Gàng. Gió lạnh luồn qua khe cửa khiến quầng sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin trên tay thầy giáo Giàng A Chu (41 tuổi) cũng run lẩy bẩy. Với tay tắt chuông đồng hồ báo thức, thầy Chu lay vai thầy Hờ A Pha (36 tuổi) đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông đen xỉn nằm phía trong: “Dậy thôi! Hôm nay có buổi dạy múa cho trẻ 3 tuổi, phải chuẩn bị nhiều lắm đấy”.

7 giờ, 2 người đàn ông - thầy giáo ngồi xổm bên bếp lửa, đầu gối cao quá tai, im lặng ăn sáng. Bữa sáng của họ là cơm với lạc rang, thứ nước đun sôi với vài cái lá đắng ngoài rừng, màu nâu nhạt, làm canh. Sáng nay lạnh, họ không dám nấu canh rau. Mùa rét, rau trên này chết dần chết mòn vì sương muối. Những cây rau cải kiên cường sống sót, họ dành mỗi ngày hái 3 - 4 lá để nấu canh ăn bữa chính buổi tối, cho đỡ xót ruột.

8 giờ, thầy Chu lên đầu dốc cạnh điểm trường ngồi đợi những đứa trẻ hoặc đi bộ hoặc phụ huynh đưa đến. Tay bế lưng cõng, thầy kiên nhẫn tha những đứa trẻ qua đoạn đường trơn nhẫy, giao cho thầy Pha rửa mặt mũi chân tay và đặt chúng xuống chiếc ghế màu sặc sỡ trong lớp học lúc này, inh ỏi tiếng khóc, tiếng la hét.

8 giờ 30, toàn bộ 33 đứa trẻ các độ tuổi nhà trẻ - mầm non bắt đầu vào giờ học chính thức. Do trời lạnh nên thầy Pha chỉ tập trung dạy phần hoạt động với đồ vật, theo đề tài “Bé khám phá hộp giấy”. Kiên nhẫn và tỉ mỉ, thầy rèn kỹ năng cầm, nắm, đặt xếp, di, kéo hộp giấy cho 12 học sinh bé lít nhít như cái nấm. Đánh vật hơn 1 tiếng đồng hồ, những đứa bé người Mông cũng ngọng nghịu nói được mấy câu ngắn như “hộp giấy, ú òa, đùng đùng, gấu, kéo xe”. Toát mồ hôi giữa thời tiết lạnh, thầy Pha lắc đầu: “Nhìn thế thôi nhưng hôm sau lại phải dạy lại vì bọn trẻ nói trước quên sau” và phân trần: “May mình là người Mông, nên nói được với bọn trẻ”.

Đầu lĩnh của bản

Thầy Giàng A Chu, chính gốc người Mông bản Tà Tàu (xã Pá Hu, Trạm Tấu, Yên Bái) vào nghề dạy học từ năm 1995 khi mới tròn 18 tuổi. “Ban đầu mình học 10+3, sau dần dần học trung cấp sư phạm và cả trung cấp mẫu giáo nên khi được chuyển từ dạy tiểu học sang mầm non, cũng không bỡ ngỡ gì mấy”, thầy Chu thật thà và toét miệng cười: “Úi! Chỉ vất vả khi dạy chúng nó múa hát thôi”.

Trưởng bản Mùa A Pó kể: Cả chục năm nay trên bản Háng Gàng có lớp mầm non do các cô giáo dưới xuôi lên dạy. Từ tháng 11.2016, khi bắt đầu thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp giai đoạn 2016 - 2018 trong toàn tỉnh, học sinh đang học ở điểm trường tiểu học của bản được đưa về trung tâm xã, còn mỗi lớp mầm non. Thầy Giàng A Chu đang cắm bản dạy tiểu học được chuyển sang dạy mầm non cùng với thầy Hờ A Pha mới lên, thay cho 2 cô giáo chuyển sang bản khác, đỡ khó khăn hơn.