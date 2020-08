Thêm 26 bệnh nhân Covid-19

Từ 0 giờ ngày 8.8, Bệnh viện (BV) C Đà Nẵng chính thức dỡ bỏ phong tỏa theo quyết định của Bộ Y tế , đưa hoạt động khám chữa bệnh (KCB) tại BV vào trạng thái bình thường mới. Theo đó, BV C Đà Nẵng chỉ tiếp nhận các ca cấp cứu hoặc BN chuyển tuyến (có liên hệ trước); BN đăng ký bảo hiểm y tế KCB ban đầu tại BV C Đà Nẵng đến khám ngoại trú. Hiện, việc chốt chặn các tuyến đường xung quanh khu vực 3 BV gồm BV Đà Nẵng, BV Chỉnh hình phục hồi chức năng, BV C Đà Nẵng vẫn giữ như cũ.