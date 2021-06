Thêm 3 đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ 1.7

Cụ thể, đối tượng thứ nhất là người cao tuổi từ đủ 75 - 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với điều kiện không thuộc trường hợp không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; đang sống tại địa bàn các xã, thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Đối tượng thứ hai là trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn và không thuộc các trường hợp: trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng do bị bỏ rơi mà chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha và mẹ hoặc cả cha, mẹ đều bị tuyên bố mất tích…; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng.

Đối tượng thứ ba là người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng (tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo BHXH, trợ cấp xã hội hằng tháng).

Nghị định cũng nêu rõ, nếu các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT miễn phí mà thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ, thì chỉ được cấp 1 thẻ BHYT có quyền lợi cao nhất. Theo quy định hiện hành, hiện có 28 nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí, trong đó nhóm đối tượng do cơ quan BHXH đóng; nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, nhóm do người sử dụng lao động đóng.