Thêm 4.473 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh

Trong các ca lây nhiễm Covid-19 trong nước, TP.HCM có 3.341 ca, Bình Dương 2.522 ca, Long An 599 ca, Đồng Nai 588 ca... Các tỉnh khác ghi nhận 1 - 87 ca. Như vậy, trong 24 giờ qua, cả nước giảm 930 ca, riêng tại TP.HCM giảm 1.175 ca so với ngày trước đó. Trong khi đó, tại Bình Dương tăng 164 ca, Long An tăng 85 ca, Đồng Nai tăng 42 ca và Khánh Hòa tăng 96 ca.

Covid-19 sáng 17.6: Cả nước tổng cộng 283.696 ca nhiễm, 106.977 ca khỏi | TP.HCM có thêm vắc xin

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, VN có 283.696 ca nhiễm. Tỷ lệ ca nhiễm/1 triệu dân hiện ở mức 2.886 ca/1 triệu người; đứng thứ 171/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay, ghi nhận 279.681 ca, trong đó 104.203 bệnh nhân (BN) đã khỏi bệnh. 5 tỉnh, thành ghi nhận số mắc cao là TP.HCM 152.827 ca, Bình Dương 46.501 ca, Long An 14.998, Đồng Nai 14.204 ca và Bắc Giang 5.795.