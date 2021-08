Thêm 5.519 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Các ca ghi nhận trong nước tại 41 tỉnh, thành, gồm: TP.HCM 4.516 ca, Bình Dương 2.358 ca, Đồng Nai 546 ca, Long An 514 ca, Đồng Tháp 271 ca, Tiền Giang 209 ca, Cần Thơ 170 ca, Khánh Hòa 166 ca, Tây Ninh 159 ca, Đà Nẵng 83 ca, Sóc Trăng 82 ca, Bến Tre 60 ca, Hà Nội 39 ca, Bình Thuận 39 ca, Quảng Ngãi 34 ca, An Giang 34 ca, Nghệ An 27 ca, Phú Yên 27 ca, Quảng Nam 26 ca, Ninh Thuận 22 ca, Bình Định 22 ca, Bắc Ninh 21 ca, Kiên Giang 19 ca, Lào Cai 18 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 16 ca, Hà Tĩnh 14 ca, Đắk Nông 13 ca, Lâm Đồng 11 ca, Hậu Giang 10 ca, Thừa Thiên-Huế 8 ca, Quảng Trị 8 ca, Gia Lai 8 ca, Cà Mau 6 ca, Hải Dương 5 ca, Bình Phước 4 ca; Quảng Bình , Thanh Hóa, Thái Bình mỗi tỉnh 2 ca; Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Giang mỗi tỉnh 1 ca.