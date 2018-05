Thêm một nhà hàng karaoke ở TP.HCM có tiếp viên ‘thiếu vải’ bị xử lý

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó chủ tịch UBND Q.1 cho biết lãnh đạo UBND quận trực tiếp chỉ đạo đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất khiêu dâm trên địa bàn từ đầu tháng 5.2018 đến nay, trong đó có nhà hàng Ann (số 83bis Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1) của Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ann.

Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ann đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 2.4.2018 tại Sở KH-ĐT TP.HCM; địa chỉ trụ sở chính tại 83bis Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1; có vốn điều lệ 2 tỉ đồng, do 2 cá nhân: Đinh Thị Thiết (đăng ký thường trú tại tỉnh Bến Tre) góp 1,6 tỉ đồng và Nguyễn Như Hòa (đăng ký thường trú tại tỉnh Kon Tum) góp 400 triệu đồng.

Sau khi bất ngờ kiểm tra nhà hàng Ann, đoàn kiểm tra đã lập biên bản các lỗi: hoạt động karaoke không phép, nhân viên phục vụ trong phòng karaoke quá số lượng quy định, không đảm bảo an toàn PCCC, không giao kết hợp đồng lao động. Đoàn kiểm tra cũng lập biên bản tạm giữ 1 giàn máy karaoke làm cơ sở ra quyết định xử phạt cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường cho biết thêm, theo báo cáo của trinh sát, cùng thời điểm kiểm tra, xử lý nhà hàng Ann, do thấy bị động, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất khiêu dâm ở địa bàn các phường khác thuộc Q.1 đã "né" bằng cách cho khách ra về; 3 điểm hớt tóc “nhạy cảm” ở đường Nguyễn Phi Khanh (Q.1) cũng không còn khách.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường khẳng định Q.1 quyết tâm dẹp các tụ điểm kinh doanh dịch vụ có tính chất khiêu dâm. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục; khi phát hiện các cơ sở vi phạm sẽ xử phạt nghiêm, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hình sự, rút giấy phép hoạt động.

Từ 1.5 - 25.5, đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội Q.1, Công an Q.1, các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM... tiến hành kiểm tra hơn 30 lượt đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Q.1: 92 Ký Con (P.Nguyễn Thái Bình) của Công ty TNHH nhà hàng Toàn Vượng Anh; 9A Tôn Thất Tùng (P.Phạm Ngũ Lão) của Công ty TNHH nhà hàng D.max; 106 - 108 Trần Quang Khải (P.Tân Định) của Công ty TNHH nhà hàng Long Thiên Long; Công ty TNHH nhà hàng Một Trăm Mười (P.Tân Định); 32 Nguyễn Văn Giai (P.Đa Kao) của Công ty TNHH nhà hàng Trúc Trúc Xinh; tầng 11 tòa nhà 99 Nguyễn Thị Minh Khai (P.Bến Thành) của Công ty CP đầu tư và giải trí Kasho; 10A Trần Hưng Đạo (P.Phạm Ngũ Lão) của Công ty CP dịch vụ đầu tư Toàn Gia Phát; 148 Cống Quỳnh (P.Phạm Ngũ Lão) của Công ty TNHH CLB New DC; số 3 Trần Khắc Chân (P.Tân Định) của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Du Xuân; số 9 Nguyễn Trãi (P.Bến Thành) của Công ty TNHH Sunflower 9…

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực: nhà hàng, karaoke, hớt tóc, xoa bóp… với tổng tiền phạt hơn 280 triệu đồng (hiện còn một số hồ sơ đang trong quá trình tham mưu, chưa ban hành quyết định xử phạt).

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ này có hành vi vi phạm cụ thể: dùng phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại nhà hàng; kinh doanh hoạt động karaoke không có giấy phép; hoạt động quá giờ quy định; người chủ hoặc người quản lý nhà hàng để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý...