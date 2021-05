Thêm sai phạm tại Tổng công ty địa ốc Sài Gòn

Thanh tra TP.HCM vừa phát hiện thêm hàng loạt sai phạm của Tổng công ty TNHH MTV địa ốc Sài Gòn (RESCO, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND TP.HCM quản lý) trong quá trình triển khai 2 dự án đầu tư chung cư Nguyễn Kim - khu B và cao ốc văn phòng số 257 Điện Biên Phủ.

Dự án (DA) chung cư Nguyễn Kim - khu B tọa lạc trên 3 mặt tiền đường Lý Thường Kiệt - Nhật Tảo - Vĩnh Viễn (P.7, Q.10), được xây dựng trên nền 2 lô chung cư cũ (đất rộng 6.218 m) để phục vụ tái định cư. Chung cư có 2 tầng hầm, 30 tầng cao, tổng diện tích sàn gần 79.000 m, chia thành 756 căn hộ, có nhà trẻ rộng 2.900 mvà khu sinh hoạt cộng đồng, với tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỉ đồng. DA do RESCO làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng từ tháng 6.2014, dự kiến hoàn thành sau 30 tháng thi công (được miễn tiền sử dụng đất theo Nghị quyết 34/2007 của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng các chung cư cũ đã hư hỏng, xuống cấp). Hiện nay, đã có một số hộ gia đình thuộc diện tái định cư vào ở.

Theo kết luận thanh tra (KLTT) của Thanh tra TP.HCM, tính đến ngày 31.3.2021, tổng chi phí thực hiện DA là 1.091 tỉ đồng, và DA chưa quyết toán hoàn thành. Để thực hiện DA, tháng 5.2010, RESCO ký hợp đồng hợp tác với Công ty CP địa ốc Ngân Hiệp (Công ty Ngân Hiệp), trong đó mỗi bên góp 50% chi phí DA. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Công ty Ngân Hiệp nhiều lần góp vốn chưa đúng thời điểm như thỏa thuận trong hợp đồng. Do đó, RESCO sử dụng nguồn tiền của mình để chi trả một phần phát sinh và tính lãi phạt chậm thực hiện góp vốn đối với Công ty Ngân Hiệp. Tính đến ngày 31.3, RESCO đã nhận từ Công ty Ngân Hiệp hơn 518 tỉ đồng (bao gồm tiền góp vốn vào DA hơn 481 tỉ đồng và lãi phạt chậm góp vốn gần 37 tỉ đồng).

Đáng chú ý, KLTT chỉ ra 3 gói thầu được RESCO chỉ định thầu sai quy định . Cụ thể, gói thầu thi công xây lắp (thi công xây dựng phần ngầm: móng, hầm và sảnh tầng trệt) trị giá 147,7 tỉ đồng; gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trị giá 9,8 tỉ đồng, và gói thầu tư vấn giám sát trị giá 5,2 tỉ đồng. Cũng theo KLTT, DA khởi công chậm so với kế hoạch khoảng 2 năm, các gói thầu thi công công trình đều chậm tiến độ so với hợp đồng thi công, DA chậm tiến độ hoàn thành so với kế hoạch 3 năm.