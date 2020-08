Theo dõi tình hình dịch bệnh do vi rút Chikungunya

Theo thông tin từ Bộ Y tế , Bộ Công an, tính đến đầu tháng 8.2020, tại 12 tỉnh thành của Campuchia đã xuất hiện 1.020 người dân mắc bệnh do vi rút Chikungunya gây ra, lây truyền từ muỗi Aedes. Triệu chứng phổ biến là sốt, đau khớp, đau cơ, nhức đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban. Trong số đó, có 3 tỉnh thành giáp biên giới với Việt Nam có người mắc bệnh này là Tbong Khmum, Ta Keo và Kampot.

Ngày 15.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết vừa ký ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, TP và TX.Kiến Tường tăng cường công tác phòng, chống bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết và Zika kết hợp phòng chống dịch Covid-19.

Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, cho biết vi rút Chikungunya lây truyền từ vật chủ sang người qua trung gian là muỗi Aedes nhiễm bệnh. Đặc điểm chung của 3 bệnh này (Chikungunya, sốt xuất huyết và Zika) là có cùng tác nhân gây bệnh do muỗi Aedes gây ra. “Hiện nay, ngành y tế vẫn đang “dàn quân” ở khắp các trạm kiểm soát biên phòng cặp biên giới Việt Nam - Campuchia để phối hợp với lực lượng khác kiểm tra, tiến hành cách ly y tế phòng dịch Covid-19, bệnh do vi rút Chikungunya gây ra”, bác sĩ Phúc nói.