Thiên tai năm 2017 làm 386 người bị chết, gây thiệt hại 60.000 tỉ đồng

Sáng nay, 29.3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng Cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN - PTNT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.



Tổng Cục Phòng, chống thiên tai cho biết, năm 2017 được ghi nhân là năm có số lượng bão kỷ lục, với 16 cơn bão và 4 cơn áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông. Trong đó, nhiều cơn bão mạnh như bão số 12 đã làm 123 người chết và mất tích thiệt hại kinh tế lên tới 22.679 tỉ đồng, cao gấp gần 2 lần so với tổng thiệt hại thiên tai trong năm 2016 (11.628 tỉ đồng).

Năm 2017, thiên tai cũng đã làm 386 người chết, trong đó có tới 243 người chết do mưa lũ, ngập lụt và 71 người chết do sạt lở đất, lũ quét , 43 người chết do bão. Tổng thiệt hại về tài sản, kinh tế lên tới 60.000 tỉ đồng, cao gấp 3 lần so với mức trung bình trong nhiều năm nay.