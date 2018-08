Thiếu nữ 15 tuổi vi phạm giao thông, tông gãy chân đại úy Cảnh sát Cơ động

Khoảng 15 giờ chiều 12.8, tổ công tác Y5/141 Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì phát hiện một cô gái tóc vàng - trắng, điều khiển xe máy BS 29E2 - 257.03 không đội mũ bảo hiểm , chạy với tốc độ cao hướng Khuất Duy Tiến đi Nguyễn Trãi.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, cô gái này không chấp hành hiệu lệnh, mà quay đầu bỏ chạy ngược chiều trên đường Khuất Duy Tiến và đâm vào thiếu uý Nguyễn Hải Đức (làm nhiệm vụ chống quay đầu). Thấy thiếu úy Đức bị đâm văng xuống đường, đại uý Phạm Văn Tuyền tiếp tục ra chặn xe, cũng bị cô gái này tăng ga đâm thẳng vào chân. Hậu quả, thiếu úy Đức bị xây xát, đại úy Tuyền bị gãy xương chân phải.

Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp và bắt giữ được đối tượng, đồng thời đưa đại uý Tuyền đi cấp cứu, đánh dấu bảo vệ hiện trường, thông báo cho Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Thanh Xuân và báo cáo Ban chỉ đạo Kế hoạch 141 Công an TP Hà Nội.

Đối tượng được xác định là Đỗ Thanh Trà, 15 tuổi, trú tại số 15, ngách 53, ngõ Hoà Bình, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. “Tổ công tác Y5/141 đã bàn giao người vi phạm cho Công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân thụ lý giải quyết, xử lý theo đúng quy định”, trung tá Hải nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Lương Ngọc Hưng, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội), cho biết hiện tại Công an Phường đang củng cố hồ sơ vụ việc gửi lên Công an TP Hà Nội.