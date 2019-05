Thiếu nữ bị người nước ngoài sàm sỡ trong thang máy đúng ngày sinh nhật 16 tuổi

Liên quan đến vụ người đàn ông ngoại quốc sàm sỡ cư dân trong thang máy chung cư Imperia Garden - Aden (quận Thanh Xuân, Hà Nội) , trưa 23.5, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, do vụ việc có liên quan tới người ngoại quốc, nên toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Phòng CSHS Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.