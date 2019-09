Ngày 9.9, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động thiếu tướng Tô Ân Xô , Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an (đồng thời là người phát ngôn Bộ Công an).