Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: 'Có chị em 40 - 45 tuổi cũng sử dụng ma túy'

Tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9, ngày 12.12, chất vấn thiếu tướng Vũ Xuân Viên , Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, đại biểu Trần Tuấn Lợi nói, qua công tác kiểm tra các sơ sở kinh doanh có điều kiện, lực lượng công an đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính ma túy . “Theo cáo báo, số lượng người dùng ma túy tăng so với năm 2018 là 7,4%. Đề nghị cho biết giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng này tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trong thời gian đến?”, ông Lợi nói.