[CẬP NHẬT] Thiếu úy biên phòng bắn đồng đội, đang ôm súng cố thủ

Tối 15.6, Chủ tịch thị xã Kiến Tường ( Long An ), ông Nguyễn Văn Vũ cho biết, Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp báo cáo nhanh vụ một thiếu úy biên phòng tại đồn này dùng súng bắn bị thương nhiều cán bộ tại đồn.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, thiếu úy Tạ Quang Đạt đang làm nhiệm vụ, bất ngờ đi vào bên trong lấy khẩu súng quân dụng loại AK xả đạn nhắm vào đồng đội cùng cơ quan, khiến 4 người bị thương, trong đó có 1 người dân.

Sau khi bắn nhiều phát súng, thiếu úy Tạ Quang Đạt tiếp tục cố thủ bên trong đồn biên phòng. Cán bộ đồn bị bắn trọng thương hiện được đưa đi cấp cứu.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, những người khác không tiếp cận trao đổi, vận động được với hung thủ do tinh thần của người này vẫn đang trong tình trạng kích động mạnh.

Về danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ việc, ông Nguyễn Văn Vũ cho biết không tiện cung cấp vì là thẩm quyền của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An.

Các lực chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Công an tỉnh Long An cũng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, điều tra vụ việc.

Đến lúc này, việc thuyết phục thiếu úy biên phòng Tạ Quang Đạt cũng đang được tích cực tiến hành.

B.B Khu vực Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp vẫn đang có đông người theo dõi vụ việc

Vẫn còn 1 bộ đội bị thương nặng tại hiện trường do hung thủ vẫn cố thủ

20 giờ hôm nay 15.6, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, cho biết đã tiếp nhận điều trị 2 bệnh nhân là những người bị bắn lúc chiều cùng ngày tại Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp. Theo đó, Khoa cấp cứu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An) tiếp nhận 2 người là Trần Minh Triết, sinh năm 1981, bị vết thương do bị bắn ở gối trái, vỡ mâm chài gối phải (đầu xương cẳng chân tiếp xúc với gối); và 1 người khác là Phan Văn Lợi, sinh năm 1990, ngụ địa phương, là người dân vô Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp chơi, bị vết thương phần mềm đùi phải, các bác sĩ đang tìm đầu đạn trong vết thương. Ngoài ra, theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, thì vụ việc tại hiện trường, vẫn còn 1 bộ đội bị bắn vào bụng, vết thương rất nặng, nhưng do đối tượng vẫn đang cố thủ nên lực lượng chức năng chưa tiếp cận được hiện trường và chưa đưa người này đi cấp cứu. Trong khi đó, tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười (thị xã Kiến Tường) có 1 nạn nhân đang nằm ở đây. Nạn nhân này bị thương nhẹ, do bị hung thủ đánh bá súng vào đầu. Được biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đang nỗ lực đưa người nhà của hung thủ tới để vận động ra đầu thú.

Thanh Niên tiếp tục cập nhật...