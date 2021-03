Thợ điện 'tay ngang' suýt mất mạng vì té cột điện cao 5 mét

Ngày 31.3, tin từ Bệnh viện Xuyên Á (Tây Ninh), cho biết bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân V.T.B (49 tuổi, ngụ Tây Ninh) trong tình trạng rất đau đớn và sốc do mất máu do té cột điện cao 5 mét. Thông tin ban đầu, bệnh nhân là "thợ điện tự do".