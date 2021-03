Thông qua nguyên tắc phân bổ đại biểu T.Ư về địa phương ứng cử

Ngày 22.3, phiên họp thứ 4 Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBC QG) đã diễn ra tại Hà Nội. Báo cáo tại phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh văn phòng HĐBC QG, cho biết thống kê sơ bộ, cho đến thời điểm này, HĐBC QG đã nhận được 1.136 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 15 và 7.495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Tính đến hết ngày 19.3, Ủy ban MTTQ các cấp đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Hiệp thương (HNHT) lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Như vậy, sau HNHT lần thứ 2, tổng số người ứng cử ĐBQH là 1.084 người, đạt tỷ lệ bình quân 2,17 lần so với tổng số ĐBQH được bầu. Trong đó có 205 người do các cơ quan ở T.Ư giới thiệu, 803 người do các cơ quan ở địa phương giới thiệu, 76 người tự ứng cử... Tại hội nghị, HĐBC QG thông qua Nghị quyết về nguyên tắc phân bổ đại biểu T.Ư về ứng cử ở địa phương cũng như rà soát, nhất trí với kết quả HNHT lần thứ 2.