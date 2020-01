'Thót tim' xe máy chạy vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Chiều 7.1, ông Phùng Văn On, Ban An toàn giao thông (ATGT) Long An, cho biết thông tin 2 trường hợp người điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã được phản ánh về Ban ATGT tỉnh.