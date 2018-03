Thu giữ 11 kg ma túy tổng hợp

Ngày 27.3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an Tây Ninh cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy do lực lượng này vừa triệt phá thành công, thu giữ tổng cộng 11 kg ma túy tổng hợp Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22.3, tại khu vực thuộc xã Thạnh Tây, H.Tân Biên, lực lượng PC47 Công an Tây Ninh bắt quả tang Lim So Thea (34 tuổi) và Buy Bunly (51 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia) đang vận chuyển trái phép 5 kg ma túy tổng hợp bằng xe mô tô. Khám xét, lực lượng PC47 Công an Tây Ninh thu giữ 1 khẩu súng K59 cùng 6 viên đạn. Mở rộng chuyên án, 23 giờ ngày 23.3, tại khu vực phường 4, TP.Tây Ninh, lực lượng PC47 Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành bắt khẩn cấp 6 người cùng ngụ tỉnh Tây Ninh có liên quan đến số ma túy trên gồm: Trần Quang Khánh (19 tuổi, ngụ H.Trảng Bàng), Nguyễn Hoàng Sang (25 tuổi), Huỳnh Hàn Song (26 tuổi), Phan Thị Mộng Cầm (18 tuổi), Phùng Ngọc Tân (22 tuổi, cùng ngụ H.Hòa Thành) và Phạm Hồng Thái (25 tuổi, ngụ H.Gò Dầu) Khai thác nhanh, bước đầu các nghi can khai nhận đang chuẩn bị chờ tiếp nhận số ma túy trên thì bị bắt.

ẢNH: PC 47 Công an Tây Ninh cung cấp Các nghi can bị bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật

Tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, lực lượng PC47 Công an Tây Ninh phối hợp với lực lượng chức năng TP.HCM tiến hành triệt phá chuyên án. 1 giờ 30 phút ngày 24.3, tại TP.HCM, PC47 Công an Tây Ninh tiếp tục bắt khẩn cấp 8 nghi can khác gồm: vợ chồng Phùng Hồng Huy (41 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) và Nguyễn Thị Ngọc Thủy (24 tuổi), Nguyễn Thái Sơn (30 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM), Lê Quốc Trung (27 tuổi, ngụ Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ), Huỳnh Kiều Nhi (30 tuổi, ngụ H. An Phú, tỉnh An Giang), Ngô Quốc Anh (27 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM), Nguyễn Minh Thuận (33 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) và Lê Thị Khánh Trâm (31 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

Tang vật thu giữ thêm 6 kg ma túy tổng hợp, 5 tỉ đồng tiền mặt (tiền Việt, tiền đô la Mỹ...), 1 khẩu súng bắn đạn bi , nhiều loại công cụ hỗ trợ, súng điện, 4 xe mô tô, 1 xe ô tô.

Qua điều tra sơ bộ, các nghi khai nhận Huy cầm đầu còn Thủy là trợ lý đắc lực cho Huy điều hành đường dây ma túy này tại TP.HCM.

Hiện vụ việc đang được PC47 Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.