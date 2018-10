Thu giữ số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ

Khoảng 22 giờ ngày 16.10, tại Trạm CSGT An Mỹ (H.Tuy An, Phú Yên), Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế và Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên dừng xe tải BS 92C - 110.78 do tài xế Nguyễn Hà Phú (ở xã Hương An, H.Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển, để kiểm tra.