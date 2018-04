Thu giữ số lượng lớn thực phẩm chức năng làm từ bột tro tre, nứa

Trước đó, trong một lần kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm tại tổ Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn (quận Kiến An, Hải Phòng), Công an quận Kiến An phát hiện một số nguyên liệu, sản phẩm ở đây không có nhãn mác. Chủ cơ sở là Đào Thị Chúc (24 tuổi, ngụ tổ Tiến Bộ) không xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các nguyên liệu, hàng hóa kể trên.



Cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn số hàng hóa, sản phẩm được gọi là thực phẩm chức năng (với tên gọi Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng, Vinaca đa dụng) gửi Sở Y tế Hải Phòng để xác minh. Ngày 6.3, Sở Y tế đã có công văn cho biết các sản phẩm trên nằm trong danh mục giấy phép cấp cho Công ty TNHH Hồng An Phong (ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) sản xuất và bán ra thị trường.

Tuy nhiên, làm việc với công an, ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong, thừa nhận công ty này không sản xuất các sản phẩm đã xin cấp phép mà chỉ đốt tre, nứa lấy tro cung cấp cho Đào Thị Chúc. Trung bình mỗi tháng ông Tuấn cung cấp cho chị Chúc 300 kg tro. Từ năm 2016-2017, chị Chúc trả cho ông Tuấn hơn 200 triệu đồng tiền công.

Công an quận Kiến An cho biết, từ số tro tre, nứa ông Tuấn cung cấp, Chúc đã nghiền thành bột hòa với nước hoặc đóng thành viên nang để làm thành các sản phẩm nhãn hiệu Vinaca đã bị công an thu giữ.

Công an quận Kiến An đã xử phạt Đào Thị Chúc 44 triệu đồng vì vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm , lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng hàng hóa, đồng thời khuyến cáo các sản phẩm thực phấm chức năng và hóa mỹ phẩm Vinaca không đảm bảo chất lượng đang bán trên thị trường và bán trên mạng Internet, người tiêu dùng nên cảnh giác.

Ảnh Công an cung cấp Các sản phẩm thực phấm chức năng và hóa mỹ phẩm Vinaca

Liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Hồng An Phong, ngày 10.4, ông Nguyễn Tiến Sơn, Phó giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cho biết: “Chiều 9.4, Sở Y tế Hải Phòng đã có buổi kiểm tra tại Công ty TNHH Hồng An Phong. Đơn vị này không sản xuất mỹ phẩm như đăng ký mà lại đốt tre lấy than. Ngày 14.4, chúng tôi sẽ mời giám đốc công ty này để làm rõ mục đích sản xuất than tre nứa. Nếu có vi phạm sẽ thu hồi giấy phép đã cấp”.