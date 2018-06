Thu hồi tài sản trị giá hơn 2.800 tỉ đồng đại án ngân hàng Đông Á

Ngày 12.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Phước, nguyên Giám đốc Công ty CP lương thực Nam Định, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 355 bộ luật Hình sự năm 2015; quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng Ban kiểm soát DAB) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 360 bộ luật Hình sự năm 2015.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kính tế gây hậu quả nghiêm trọng, vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại DAB.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với hàng loạt bị can nguyên là lãnh đạo DAB và các chi nhánh. Trong số này có ông Trần Phương Bình , nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công xác định trong vụ án này, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng. Tại thời điểm 31.12.2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, đã khởi tố tổng cộng 25 bị can, kê biên thu hồi tài sản có tổng giá trị khoảng 2.800 tỉ đồng.