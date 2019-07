Thứ trưởng Quốc phòng: Đưa vấn đề Biển Đông vào hội nghị quân sự ASEAN 2020

Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị triển khai thực hiện đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020 tại Hà Nội sáng nay, 17.7, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh , Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho hay năm 2020 Việt Nam sẽ là Chủ tịch ASEAN, do đó, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm để làm sao chúng ta tổ chức thật tốt Năm Chủ tịch ASEAN tại Việt Nam, với mục đích hoà bình, ổn định, phát triển cùng hợp tác khu vực và trên thế giới

Trong chủ trương chung đó, đối ngoại quốc phòng cũng tổ chức một loạt sự kiện quốc phòng, quân sự trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN+, rộng hơn là các nước châu Á - Thái Bình Dương, cũng như các quốc gia có liên quan.

Trong bối cảnh, tình hình rất phức tạp hiện nay, mong muốn và nỗ lực mà Việt Nam hướng tới là làm sao để các quốc gia trong khu vực cũng như ngoài khu vực có thể giải quyết bất đồng, khác biệt về lợi ích, thông qua đối thoại bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế ”, ông Vịnh nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam dự kiến đưa ra những vấn đề gì liên quan đến Việt Nam cũng như các nước trong khu vực, chẳng hạn như vấn đề Biển Đông khi diễn biến thực địa ngày càng phức tạp, tại các hội nghị liên quan đến quốc phòng, khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, ông Vịnh khẳng định vấn đề Biển Đông không chỉ là mối quan tâm của Việt Nam mà còn là của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực, cũng như các nước có lợi ích liên quan tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

“Đây là mối quan tâm mà chắc chắn chúng ta đề cập đến cũng như thách thức về an ninh khác”, ông Vịnh nói và nhấn mạnh an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông là lợi ích chung của cả thế giới, và vấn đề này phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, để đi đến sự ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực này.

“Cọ xát chiến lược của các nước lớn là điều tất yếu trong quá trình phát triển, nhưng cọ xát ấy không được và không nên ảnh hưởng đến lợi ích của các nước khác trong khu vực, mà vấn đề an ninh, an toàn hàng hải hàng không ở Biển Đông là một ví dụ”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói thêm.

Ông Vịnh cũng khẳng định, trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam một mặt đấu tranh bảo vệ chủ quyền, mặt khác chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ môi trường hòa bình, và lợi ích chung của Biển Đông với cộng đồng quốc tế.

“Đây là chủ trương mà các hội nghị quân sự quốc phòng của chúng ta tới đây”, ông Vịnh nói.