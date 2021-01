Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử được bình đẳng, an toàn

Để cuộc bầu cử được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, Thủ tướng chỉ thị các bộ, ngành, địa phương một số công việc cụ thể.

Theo đó, Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí ở T.Ư, địa phương tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND. Bộ KH-ĐT chỉ đạo Tổng cục Thống kê hướng dẫn Cục thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư cung cấp số liệu dân số đến ngày 31.12.2020 để làm căn cứ tính số lượng đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.