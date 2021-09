Thủ tướng: Đến 15.9, xét nghiệm ít nhất 3 lần tất cả người dân vùng nguy cơ cao

Tổ chức thực hiện ở cơ sở còn yếu

Thủ tướng kết luận, công tác phòng, chống dịch đang đi đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta, nhất là việc kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất với phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện tại các địa phương, đặc biệt là phương châm xây dựng xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, công tác phòng, chống dịch còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục triệt để. Đầu tiên là việc một số địa phương khi ban hành các quy định phòng, chống dịch theo thẩm quyền, nhất là vấn đề giao thông, lưu thông hàng hóa, chưa cân nhắc kỹ lưỡng, toàn diện và đưa ra các giải pháp chưa phù hợp chủ trương chung của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, nhất là ở cơ sở tại một số địa phương; một số nơi chưa thực hiện nghiêm, triệt để yêu cầu giãn cách xã hội , vẫn còn tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”. Đáng chú ý, Thủ tướng cho hay, tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Nhấn mạnh các địa phương phải xác định mục tiêu cụ thể cần đạt được khi phải thực hiện giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội, Thủ tướng yêu cầu trong thời gian giãn cách xã hội phải kiểm soát được dịch bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế, kiên quyết không để tình trạng giãn cách không triệt để, kéo dài mà không đạt được mục tiêu, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và tâm lý, tình cảm, đời sống nhân dân. Cùng với đó, phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu buông lỏng quản lý, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch; kịp thời có các hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Hà Nội Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, thực hiện triệt để các nhiệm vụ, giải pháp: thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách xã hội, “ai ở đâu ở đó”, nhất là việc phải thực hiện cách ly; đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn; khi người dân có yêu cầu, phải đáp ứng kịp thời; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn; tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm…

Covid-19 sáng 10.9: 576.096 ca nhiễm, 338.170 ca khỏi | TP.HCM giãn cách gắn liền “Thẻ xanh Covid”

Chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản thích ứng an toàn với dịch khi đã tiêm vắc xin

Về công tác y tế, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đối với các địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội thì theo hướng dẫn của Bộ Y tế , phải tận dụng thời gian giãn cách xã hội để thần tốc xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân một cách hiệu quả và bảo đảm an toàn.

Theo đó, đến 15.9, tại các khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả người dân ít nhất 3 lần (2 - 3 ngày/lần) để nhanh chóng phát hiện nguồn lây, cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, không để tình trạng phong tỏa kéo dài trên diện rộng và tổ chức thực hiện tốt việc chăm sóc, điều trị F0 phù hợp, hiệu quả. Các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm tất cả người dân ít nhất 1 lần (từ 5 - 7 ngày/lần).

Tiếp tục mở rộng, nâng cao năng lực điều trị và đảm bảo đủ máy thở, ô xy y tế và thuốc điều trị, nhất là ở tầng 2 để giảm số bệnh nhân chuyển nguy kịch, tử vong; thiết lập và vận hành hiệu quả các trạm y tế lưu động; khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin ngay khi được phân bổ.

Từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương kết thúc giãn cách xã hội nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch tại khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất, kinh doanh . Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong vận chuyển hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch, hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu…

Tiếp tục đảm bảo cung cấp thông tin về dịch bệnh minh bạch, kịp thời đến người dân.

Các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ thực hiện nhất quán, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư. Chủ động nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học các kịch bản thích ứng an toàn với dịch bệnh khi đã tiêm chủng vắc xin và đạt tiêu chí kiểm soát dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế, trước hết là các phương án, biện pháp bảo đảm đi lại an toàn, vận tải an toàn, sản xuất an toàn, dịch vụ an toàn, học tập an toàn...

Các địa phương khi ban hành theo thẩm quyền các quy định về phòng, chống dịch, nhất là vấn đề giao thông, lưu thông hàng hóa, cần cân nhắc kỹ lưỡng cách làm, thời điểm thực hiện, đánh giá tác động, chuẩn bị truyền thông… phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn.