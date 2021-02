Thủ tướng: Hải Phòng phải bảo đảm hàng hoá lưu thông bình thường

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các địa phương, nhất là khu vực có cảng như Hải Phòng, phải bảo đảm lưu thông hàng hóa bình thường và yêu cầu phải có ngay một quy chế giữa 3 bộ để có thể thực hiện chủ trương lưu thông hàng hóa bình thường

Đó là thông điệp được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng nay, 24.2, về công tác phòng chống dịch Covid-19

Theo Thủ tướng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế không can thiệp sâu vào những vấn đề cụ thể của địa phương, giao quyền cho địa phương ban hành các biện pháp cụ thể ở địa phương mình như phong tỏa, thực hiện các chỉ thị 15 , 16… và kịp thời giải tỏa khi tình hình đã ổn định, song phải xem xét cụ thể để không ách tắc hàng hoá.

Do đó, Thủ tướng nhất trí cho rằng, các địa phương, nhất là khu vực có cảng như Hải Phòng, phải bảo đảm lưu thông hàng hóa bình thường, biện pháp thông thoáng, chủ động phòng chống nhưng không ngăn sông cấm chợ.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, cùng với Bộ NN-PTNT, Bộ Y tế ban hành ngay quy trình tiêu thụ nhanh các sản phẩm nông nghiệp trong vùng có dịch, vừa bảo đảm yêu cầu phòng dịch, vừa không để ách tắc. Chủ tịch UBND các tỉnh, nhất là các tỉnh đang có dịch, có biện pháp cụ thể để kiểm soát dịch, đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An cho biết, việc ách tắc hàng hóa thời gian ban đầu tại Hải Dương là kinh nghiệm cho các địa phương khác. Theo ông An, Bộ Công thương đã kết nối với các đơn vị tiêu thụ lớn, tập đoàn bán lẻ để tiêu thụ hàng hóa cho Hải Dương, tuy nhiên, vướng không phải do nhu cầu thấp, siêu thị không nhiệt tình mà do vấn đề vận tải.