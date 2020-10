Thủ tướng: 'Nghệ An cần sớm tạo được một kỳ tích sông Lam'

Dự Đại hội có 448 đại biểu đại diện cho hơn 193.000 đảng viên ở tỉnh Nghệ An.

Báo cáo trình tại Đại hội cho biết, kinh tế Nghệ An nhiệm kỳ qua phát triển khá nhanh, toàn diện, theo hướng bền vững với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,20%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt hơn 44 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế của Nghệ An tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 314.000 tỉ đồng, tăng hơn 1,7 lần so với nhiệm kỳ trước.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghệ An vẫn còn một số tồn tại như thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực còn chậm so với yêu cầu; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và yêu cầu phát triển của tỉnh. Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu còn chậm; năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh, tích lũy từ nội bộ nền kinh tế còn thấp, một số chỉ tiêu chủ yếu khó đạt mục tiêu đề ra.

Đại hội lần này đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, như di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích Đảng bộ Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thủ tướng đề nghị Nghệ An cần phát huy lợi thế hiếu học, cần cù của người dân để khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, tạo thành sức mạnh nội sinh mạnh mẽ đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Nhấn mạnh Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất nước, dân số đứng thứ 4, là một Việt Nam thu nhỏ với các địa hình, sinh thái tự nhiên, tài nguyên phong phú, Thủ tướng lưu ý: "Nghệ An cần sớm tạo được một kỳ tích sông Lam mà cả nước đang mong đợi. Đây là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ tới".