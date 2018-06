Thủ tướng: Người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo để không bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục

Thủ tướng cho biết, sau 21 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14 đã hoàn thành chương trình làm việc và bế mạc vào trưa 15.6. Quốc hội đã thông qua 7 luật, 8 nghị quyết có tính chất quan trọng. “Quốc hội đã làm việc với tinh thần đối thoại, thẳng thắn, chân tình, trách nhiệm và lắng nghe ý kiến nhân dân”, Thủ tướng khẳng định.

Nói về luật An ninh mạng vừa thông qua, Thủ tướng cho biết: “Chúng ta vẫn có tự do internet, vẫn cho phép máy chủ đặt ở nước ngoài, nhưng cơ sở dữ liệu về Việt Nam phải đưa về Việt Nam để kiểm soát. Không thể có chuyện cứ lên mạng xã hội tự do bôi nhọ, thích nói xấu ai thì nói, hoặc lôi kéo kích động nhiều người”.