Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Bình

Lũ cuốn trôi, làm hư hỏng gần như toàn bộ đồ dùng, thiết bị tại Trường mầm non Hiền Ninh, chỉ còn lại vài chiếc chiếu... Ảnh: T.Q.N

Thủ tướng kiểm tra từng cuốn sách bị ướt còn sót lại sau trận lũ Ảnh: T.Q.N

Ngay khi đến Quảng Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm, nói chuyện, tặng quà cho giáo viên Trường mầm non Hiền Ninh và nhân dân thôn Đồng Tư (xã Hiền Ninh, H.Quảng Ninh). Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, động viên, dặn dò giáo viên và nhân dân ở 2 địa điểm trên đoàn kết, cố gắng khắc phục hậu quả mưa lũ; ổn định cuộc sống.Thủ tướng đã trao nhiều phần quà cho trường mầm non, các giáo viên và người dân vùng lũ Hiền Ninh. Thủ tướng cũng dặn các cấp, ngành, nhất là lực lượng công an và quân đội huy động phương tiện, nhân lực tham gia giúp đỡ người dân sau cơn lũ