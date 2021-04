Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN

Sau quãng đường dài truy đuổi, nghi phạm cướp xe đã bị bắt tại xã Trung An (H.Củ Chi, TP.HCM) khi chiếc taxi do Cường cầm lái tông vào tường rào nhà dân bên đường.

Công an TP.Thủ Đức đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ một nam bốc xếp ở chợ đầu mối Thủ Đức (P.Tam Bình) bị đâm chết chiều nay 25.4.

Công an tỉnh An Giang đã phát hiện hơn 100 tấn đậu xanh được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Có 2 người liên quan bị công an tạm giữ.