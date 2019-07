Thủ tướng: 'Việt Nam đang là tâm điểm của các dòng chảy thương mại toàn cầu'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch ADB thảo luận về tương lai hợp tác Theo tin từ Ngân hàng Phát triển châu Á, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp ông Takehiko Nakao, Chủ tịch ngân hàng này, để bàn về sự tham gia tiếp tục của ADB tại Việt Nam. Tại cuộc gặp, ông Naoko nhận định: “Việt Nam tiếp tục chứng tỏ tiềm năng mạnh mẽ trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trong bối cảnh quản lý tài khóa thận trọng, lạm phát ổn định, cán cân tài khoản vãng lai lành mạnh, và dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ. Việt Nam cũng đang khẳng định vị trí của mình một cách hiệu quả trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu đang thay đổi”. Ông Nakao ca ngợi những cải cách mà Chính phủ Việt Nam đã thực hiện, gồm cả việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp như một phần then chốt trong hoạt động cải cách doanh nghiệp nhà nước của chính phủ. Hiện ADB nằm trong số các đối tác phát triển lớn nhất hỗ trợ Việt Nam, hoạt động thông qua các khoản vay dự án trong lĩnh vực giao thông, cấp nước và vệ sinh, năng lượng, nông nghiệp và giáo dục. ADB cũng cung cấp các khoản vay chính sách để thúc đẩy những cải cách về chi tiêu công, tài chính và y tế. Các khoản cho vay do chính phủ bảo lãnh của ADB trong năm 2018 là 689 triệu USD với các điều kiện ưu đãi. Bên cạnh đó, ADB đã cam kết 300 triệu USD vốn vay không do chính phủ bảo lãnh để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và dự án chuyển đổi rác thải đô thị thành năng lượng. “Trong những năm tới, ADB sẵn sàng tiếp tục cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho Việt Nam trong các lĩnh vực như hệ thống vận tải hành khách công cộng đô thị, hiện đại hóa đường cao tốc, cấp nước và vệ sinh, và cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn thích ứng khí hậu. Chúng tôi cũng sẽ mở rộng phạm vi hỗ trợ để thúc đẩy các quan hệ đối tác công - tư và tiếp tục các khoản vay không cần chính phủ bảo lãnh”, ông Nakao nói. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hỗ trợ của ADB. Theo Thủ tướng, Việt Nam sẽ cần sự hỗ trợ tiếp tục cho phát triển cơ sở hạ tầng cũng như các giải pháp tài chính sáng tạo nhằm thu hút đầu tư lớn hơn từ khu vực tư nhân. Vũ Hân