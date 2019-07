Thủ tướng yêu cầu quy trách nhiệm cụ thể để đảm bảo đủ điện

Thủ tướng cho biết, Thường trực Chính phủ, Chính phủ đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo vấn đề này và đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, có thông báo chi tiết nhưng việc triển khai nhiều dự án nguồn điện, nhất là dự án có quy mô lớn (dự kiến hoàn thành năm 2023) đã bị chậm tiến độ khiến xuất hiện nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn 2022 - 2023, thậm chí ngay từ năm 2021.

Nhận thức tình hình này, Thường trực Chính phủ đã thống nhất chỉ đạo nhiều giải pháp căn cơ cho ngắn hạn và dài hạn, song nhiều việc, các bộ, ngành, đơn vị triển khai còn chậm, thiếu phối hợp, lúng túng, né tránh trách nhiệm. Do đó, Thủ tướng yêu cầu những vấn đề trên cần được các bộ, ngành, đơn vị, nhất là Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, không để xảy ra như thời gian qua. Trong vấn đề bảo đảm điện phải quy trách nhiệm cụ thể; không thể chung chung.

Thủ tướng đồng ý chủ trương nếu Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) không cung cấp đủ than thì các nhà máy điện có thể được nhập khẩu than để bảo đảm phát điện. Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực VN (EVN) phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, nhân dân trong việc bảo đảm đủ điện. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công thương giải quyết nhanh, đơn giản hóa các trình tự thủ tục đầu tư với các dự án nguồn điện của EVN , dự án đồng bộ nguồn khí, các dự án thủy điện