Thua độ bóng đá EURO, cướp tài sản lấy tiền trả nợ

Ngày 23.6, Đội Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.Tân Bình vừa bắt giữ hai nghi phạm cướp tài sản do thua độ bóng đá EURO.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 22.6, Công an Q.Tân Bình nhận được tin báo xảy ra vụ cướp trên đường Trường Sơn (P.2, Q.Tân Bình). Nạn nhân là chị Ng., đi xe gắn máy 1 mình và bị hai tên cướp dùng dao khống chế, lấy xe.