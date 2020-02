Thừa Thiên - Huế: Một phó trưởng công an huyện chết bất thường trong nhà nghỉ

Sáng 26.2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông Hồ Thành Hưng, Phó trưởng Công an huyện Quảng Điền, được phát hiện tại một nhà nghỉ ở xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).