Thuê 11 người với giá 50 triệu đồng để bắt cóc con gái ruột

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 8.11, ông Mai Văn Tư (64 tuổi, ngụ ấp Phú Hưng 1, xã Bình Phú, H.Càng Long) trình báo với công an việc Cần cùng một nhóm người lạ đến nhà bắt cháu ngoại mình là bé H., rồi chạy về hướng Bến Tre.

Nhận được tin báo, Công an H.Càng Long phối hợp lực lượng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh và Công an H.Mỏ Cày Nam (Bến Tre) vây bắt được nhóm người này.

Tại cơ quan công an, Cần khai nhận do cuộc sống gia đình không hạnh phúc, Cần và vợ sống ly thân khoảng nửa năm nay. Vợ Cần đi làm thuê, gửi con cho ông, bà ngoại nuôi.

Muốn đem con về sống chung với mình, Cần đã thuê 11 người với giá 50 triệu đồng mang theo 8 cây dao tự chế đến nhà ông Tư để bắt bé H.