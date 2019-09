Thùng container lại rớt xuống đường, CSGT nói chưa có quy định xử phạt

Khoảng 15 giờ ngày 3.9, xe đầu kéo BS 51D - 172.13 kéo theo 2 thùng container (loại 20 feet/thùng) chứa đầy hàng bên trong, lưu thông trên đường ĐT746 đoạn qua tỉnh Bình Dương. Khi đến khúc cua gần chợ Tân Phước (P.Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên), bất ngờ thùng container đổ sập xuống đường. Rất may, không xảy ra thương vong nhưng do vào giờ cao điểm nên xe cộ qua tuyến đường này bị ách tắc gần 2 giờ.

Trước đó, ngày 25.8, cũng xảy ra vụ thùng container rớt xuống đường khi xe đầu kéo ôm cua trên đường Lê Hồng Phong (P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương), nhiều người may mắn thoát chết.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó trưởng phòng CSGT Công an Bình Dương, cho biết: “Hiện nay chưa có quy định xử phạt hành vi để thùng container rớt xuống đường nên CSGT chỉ nhắc nhở mà thôi”.

Theo thượng tá Cảnh, nguyên nhân thùng container rớt xuống đường chủ yếu do tài xế không gài chốt thùng hoặc do chốt bị mòn, gỉ sét lâu ngày bị gãy. Trong khi đó, đại diện cơ quan đăng kiểm thuộc Sở GTVT Bình Dương khẳng định thùng container rớt do tài xế không gài chốt, chứ chốt thùng container trên rơ moóc rất khó gãy, mòn. Đăng kiểm cũng rất chú ý đến các loại chốt này nên hiếm khi bị gãy.