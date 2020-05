Thương lái gian lận dàn cảnh trộm tôm

Bắt trộm nhờ camera của chủ đầm tôm

Trước đó, anh Lê Duy Châu (ngụ xã Tạ An Khương, H.Đầm Dơi) trình báo và gửi đến cơ quan công an clip quay cảnh thương lái trong lúc mua tôm tại hồ đã dàn cảnh trộm tôm . Anh Châu trình báo, ngày 7.5, anh bán tôm cho thương lái, nhưng số tôm hao hụt rất lớn so với tính toán của anh mà không rõ nguyên nhân. Sau đó, anh Châu xem lại camera an ninh của gia đình thì phát hiện hành vi trộm tôm của thương lái.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo khẩn trương điều tra Sở dĩ thương lái gian lận có thể dàn cảnh trộm tôm là họ thường đi thành nhóm, từ 10 - 20 người mỗi nhóm. Trong khi đó, hồ tôm thường rộng lớn nhưng chủ hồ tôm thường ít người giám sát. Ngày 30.5, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ hành vi của tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc trộm tôm nói trên và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các chủ hồ tôm ở Cà Mau trình báo công an trong ngày 29.5 đều mô tả thương lái mua tôm có hành vi tương tự ở hồ tôm của anh Lê Duy Châu. Theo đó, thương lái đến kéo tôm không áp mé hồ như bình thường mà ở ngay giữa đầm (phân tán tầm nhìn). Các thùng tôm dùng để rửa đều đặt sát mé ao, có người che dù hoặc dùng các vật dụng khác như nắp thùng xốp... Thương lái vờ như che nắng, nhưng thực ra chỉ để che mắt chủ hồ tôm cho đồng phạm thực hiện hành vi trộm. Hình ảnh camera an ninh cho thấy nhóm thương lái cố tình dàn cảnh, dùng vật dụng như thùng phuy, giỏ tôm và thân người chặn tầm nhìn của người bán, rồi kéo trộm tôm dưới hồ. Số tôm này lập tức hòa trộn vào số tôm đã cân mua rồi chuyển ra xe. Hình ảnh camera an ninh cho thấy nhóm thương lái cố tình dàn cảnh, dùng vật dụng như thùng phuy, giỏ tôm và thân người chặn tầm nhìn của người bán, rồi kéo trộm tôm dưới hồ. Số tôm này lập tức hòa trộn vào số tôm đã cân mua rồi chuyển ra xe.

Cũng theo hình ảnh camera an ninh, nhóm thương lái đã trộm 38 giỏ tôm, mỗi giỏ từ 30 - 50 kg. Anh Châu báo với cơ quan công an là mình đã bị mất khoảng 5 tấn tôm. Đồng thời anh cũng trình báo việc camera an ninh đã bị gián đoạn khi nhóm thương lái tiến hành kéo tôm tại hồ thứ 2 vì bị mất nguồn điện. Đến khi nhóm thương lái kéo xong hồ tôm thứ 2, nguồn điện mới có lại và lúc này camera chỉ quay được cảnh họ thu dọn đồ đạc để ra về.

Công an H.Đầm Dơi vào cuộc điều tra và bước đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nghi phạm gồm: Đỗ Huệ Tánh (38 tuổi, ngụ H.Đông Hải, Bạc Liêu), Lê Văn An (37 tuổi) và Võ Văn Thạnh (26 tuổi, cùng ngụ H.Hòa Bình, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại hồ tôm của anh Châu.

Theo điều tra ban đầu, Tánh thông qua một công ty ở P.8 (TP.Cà Mau) để bán tôm cho một tập đoàn thủy sản lớn ở tỉnh Cà Mau. Tổng số tôm bán được là 5 tấn, với số tiền 500 triệu đồng. Hiện Công an H.Đầm Dơi tiếp tục lấy lời khai của Tánh, An và Thạnh để mở rộng điều tra vụ án.

Nhiều nạn nhân đến công an tố giác

Ngày 29.5, ông Trần Trúc Lâm (H.U Minh) cũng đến cơ quan công an tố giác. Theo ông Lâm, ngày 24.5, ông có bán một hồ tôm mà theo ước tính là khoảng 4 tấn. Tuy nhiên, khi thương lái kéo lưới và cân chỉ cân được hơn 1,6 tấn. “Sau khi đọc báo thấy camera an ninh của anh Lê Duy Châu ghi lại cảnh thương lái dàn cảnh trộm tôm, tôi tìm đến nơi hỏi thăm và xem clip, đúng là nhóm mua tôm của tôi cũng có những hành động lạ y như chỗ của Châu. Họ cũng để 2 cái thùng nhựa lớn cập mé đầm tôm, có người che dù để che cho những người khác trộm tôm”, ông Lâm kể.

Chị Trần Thanh Đạm (ngụ TP.Cà Mau) cũng tố giác với cơ quan công an việc mình bị mất trộm tôm khi bán cho thương lái. “Vào tháng 2 vừa qua, tôi thu hoạch tôm ở H.Đầm Dơi và H.Phú Tân (Cà Mau). Khu nuôi tôm ở Đầm Dơi ước tính trên 7 tấn nhưng thu hoạch chỉ 3,2 tấn. Tôm nuôi ở Phú Tân ước khoảng 9 tấn, thu hoạch chỉ gần 3 tấn mà không hiểu vì sao tôm mất nhiều như vậy”, chị Đạm kể.

Vào cuối tháng 3, anh Nguyễn Văn Nhanh (ngụ ấp Tân Bằng, xã Phong Lạc, H.Trần Văn Thời) thu hoạch các ao tôm của mình. Ước tính sản lượng tôm của anh từ 6 tấn trở lên, nhưng khi thương lái cân chỉ có 1,7 tấn. Còn ông Hồ Văn Lực (ngụ ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước) khi thu hoạch tôm bán cho thương lái cũng “choáng váng” vì chỉ thu hoạch có 4 tấn, thay vì khoảng 11 tấn như tính toán của ông.

Theo cơ quan công an, đến thời điểm này, cơ quan công an chỉ mới xác định nhóm Đỗ Huệ Tánh có hành vi trộm cắp tài sản khi thu mua tôm và nhóm này có hơn 10 người; và cũng xác nhận có nhiều người đến cơ quan công an tố giác bị mất trộm khi thương lái đến mua tôm. Riêng ngày 29.5, có 10 người ở các huyện U Minh, Trần Văn Thời, Cái Nước và TP.Cà Mau đến Công an tỉnh Cà Mau trình báo nghi vấn bị thương lái dàn cảnh trộm tôm. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận toàn bộ trình báo của người dân, đang tiến hành điều tra.