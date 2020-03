Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng làm Trưởng công an thành phố Huế

Chiều ngày 16.3, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an huyện Phú Lộc giữ chức vụ Trưởng công an thành phố Huế.