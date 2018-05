Thương tâm bé gái 3 tuổi tử vong dưới bánh xe tải

Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra vào sáng nay, 4.5, tại xã Lý Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An). Nạn nhân là cháu Vũ Thị Giang, 3 tuổi, ngụ tại xã Lý Thành.



Ông Hoàng Văn Chín, Chủ tịch UBND xã Lý Thành, cho biết vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, cháu Giang được bà ngoại là bà Tô Thị Tiến (59 tuổi, ngụ tại xã Lý Thành) đèo đến trường mầm non bằng xe đạp điện . Khi đến đoạn đường thuộc xóm 4 (xã Lý Thành), xe đạp điện do bà Tiến điều khiển va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-05605 chở xi măng, do tài xế tên Trường (ngụ tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành) điều khiển, đang lưu thông theo chiều ngược lại.