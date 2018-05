Thượng úy công an lái xe biển giả bị giáng cấp hàm, chuyển công tác

Sáng 26.5, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết, thượng úy Phạm Cao Hoàng , cán bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (PX14, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã bị giáng cấp hàm từ thượng úy xuống trung úy và hạ 1 bậc lương. Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng có quyết định điều chuyển trung úy Hoàng về công tác tại Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 12 giờ ngày 16.2 (mùng 1 tết Nguyên đán 2018), thượng úy Hoàng điều khiển xe ô tô mang biển số 38A - 003.85 lưu thông trên quốc lộ 15A theo hướng Ngã 3 Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đi Ngã 3 Lạc Thiện (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Khi xe lưu thông đến địa phận xã Phú Lộc (huyện Can Lộc) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đạp do ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển đi từ đường làng ra. Vụ va chạm khiến ông Ngụ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra tai nạn, thượng úy Hoàng báo tin cho anh Nguyễn Thế Dũng (trú tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ), là chủ nhân của chiếc xe đến hiện trường. Khi đến nơi, anh Dũng phát hiện xe ô tô này đang gắn biển số giả nên báo cho thượng úy Hoàng.

Sau khi về nhà, thượng úy Hoàng thấy biển số thật 38N - 5125 đang cất trong xe, nên tháo biển số giả ra và thay biển số thật vào. Thời điểm này, sau khi biết tin ông Ngụ tử vong, Công an huyện Can Lộc đã yêu cầu thượng úy Hoàng đưa xe về trụ sở để sáng hôm sau thực nghiệm hiện trường.

Đến trưa 18.2, khi xe ô tô được đưa đến hiện trường để thực nghiệm thì bị người nhà nạn nhân phản đối vì chiếc xe này đã bị đổi biển số và đặt sai vị trí hiện trường gây tai nạn.

Ảnh Tân Kỳ Người nhà nạn nhân bức xúc vì xe ô tô được thay đổi biển số sau vụ tai nạn

Công an huyện Can Lộc kết luận, người điều khiển xe đạp đi từ đường làng ra quốc lộ 15A lưu thông ngược chiều, sai phần đường nên đâm trúng xe ô tô do thượng úy Hoàng điều khiển, dẫn đến tử vong. Vì thế, công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông thuộc về nạn nhân nên không khởi tố vụ án.