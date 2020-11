Thủy điện Thượng Nhật cố ý tích nước trái phép

Sáng 14.11, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có công điện khẩn yêu cầu Công ty CP đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam (chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Thượng Nhật) phải chấp hành lệnh điều tiết lũ. Công điện yêu cầu Công ty CP đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam vận hành mở 5 cửa van của nhà máy về trạng thái mở an toàn để bảo đảm công trình và an toàn hạ du. Công điện cũng yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an H.Nam Đông “giám sát 24/24 về việc chấp hành mở 5 cửa van của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật”...