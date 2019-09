Thủy điện Trị An xả lũ từ sáng nay

Quyết định xả lũ được Công ty thủy điện Trị An đưa ra vào ngày 14.9, và thông báo rộng rãi đến ngành chức năng để người dân nắm rõ, tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Theo đó, nhận thấy mực nước hồ đã đạt trên 60 m (cao trình của hồ là 62 m), trong khi đó dự báo trong các ngày 14 - 19.9, do mưa lớn trên thượng nguồn nên lượng nước đổ về hồ dao động từ 1.500 - 1.900 m/s.

Để đảm bảo an toàn hồ chứa, Công ty thủy điện Trị An quyết định xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 150 m/s, cộng với lưu lượng nước qua tua bin là 800 m/s, tổng cộng nước đổ về hạ lưu là 950 m/s.

So với năm ngoái, thì năm nay nước về hồ Trị An trễ hơn. Năm 2018, Thủy điện Trị An xả lũ từ giữa tháng 8.