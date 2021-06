Thủy đoàn I cứu sống ngư dân trôi dạt trên biển

Chiều 10.6, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Thủy đoàn I (Cục CSGT) vừa cứu vớt kịp thời một ngư dân gặp nạn.

Ngư dân trôi dạt trên biển được cứu sống Cụ thể, khoảng 15 giờ 15 chiều 9.6, Tổ công tác số 1 của Thủy đoàn I đang làm nhiệm vụ trên tuyến ven biển giáp ranh Quảng Ninh - Hải Phòng thì phát hiện ông Lê Minh Hoàng (57 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, H.Đông Triều, Quảng Ninh) đang bám vào can nhựa, trôi trên biển trong tình trạng đuối sức, khả năng đuối nước cao, đã nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt.

Thủy đoàn I hỗ trợ trục vớt tàu cá bị chìm Ảnh Trần Cường

Sau khi được đưa lên xuồng sơ cứu, ông Hoàng cho biết ông là ngư dân trên tàu đánh cá vỏ gỗ loại nhỏ, hành nghề trên vùng biển giáp ranh Quảng Ninh - Hải Phòng.

Khoảng 14 giờ 50 chiều 9.6, ông Hoàng cùng vợ có cập tàu của mình vào phía mạn phải của tàu tự hành mang biển HP - 4638 để bán hải sản.

Trong lúc vợ mang cá lên tàu tự hành để bán, ông Hoàng ở lại giữ lái tàu cá của mình thì bất ngờ tàu cá bị chìm. Ngay sau đó, ông Hoàng đã ôm chiếc can nhựa để làm dụng cụ nổi.

Theo đại diện Cục CSGT, nguyên nhân ban đầu được xác định do chênh lệch mạn khô giữa 2 tàu cao tạo sức hút lớn, cộng thêm điều kiện sóng to gió lớn nên ông Hoàng không kịp lái phương tiện của mình tách ra khỏi tàu HP - 4638. Sự việc xảy ra quá nhanh cộng với luồng hẹp, quán tính tàu lớn và sóng gió to nên tàu HP - 4638 cũng không kịp quay lại để cứu ông Hoàng.