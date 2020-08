Tiếc thương nhà lãnh đạo xuất sắc, uy tín

Sáng 14.8, lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã được cử hành trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP.HCM) và Hội trường 25B (Thanh Hóa).

Trước đó, từ sáng sớm, lễ thượng cờ rủ quốc tang đã được thực hiện tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) thay cho nghi lễ chào cờ diễn ra hằng ngày, bắt đầu 2 ngày quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Quảng trường Ba Đình treo cờ rủ bắt đầu quốc tang Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu Đúng 8 giờ, lễ viếng bắt đầu. Sau khi Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ tang, ôn lại tiểu sử, sự nghiệp và những cống hiến của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu , đoàn Ban Chấp hành T.Ư Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Tiếp đó, các đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn; đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn; đoàn Chủ tịch nước do Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn; đoàn Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, làm trưởng đoàn… vào viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu còn có nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước.

Cũng trong ngày 14.8, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Thongloun Sisoulith làm trưởng đoàn; các đoàn đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam... cũng đã tới viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Ghi sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân ta, bạn bè, đồng chí, đồng đội và gia quyến đồng chí, đồng thời để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Xin nguyện noi gương đồng chí, tay nắm chặt tay, đoàn kết một lòng vững bước tiến lên trên con đường cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Xin vĩnh biệt người đồng chí, người anh quý mến. Mong anh mãi bằng an yên nghỉ nơi cao xanh, vĩnh hằng”.

Theo Ban Tổ chức lễ quốc tang, tính đến 17 giờ ngày 14.8, gần 660 đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP.HCM) và Hội trường 25B.

Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu sẽ tiếp tục tới 12 giờ hôm nay (15.8). Lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 ngày 15.8, tại Nhà tang lễ quốc gia. Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Tuổi trẻ Việt Nam nỗ lực thực hiện lời căn dặn của bác Lê Khả Phiêu Sáng 14.8, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS HCM, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam , Hội đồng Đội T.Ư đến viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam ghi sổ tang, anh Lê Quốc Phong viết: “Đoàn TNCS HCM và tuổi trẻ Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn ghi nhớ những tình cảm, sự quan tâm của bác dành cho chúng cháu. Tuổi trẻ Việt Nam sẽ luôn nỗ lực, cố gắng thực hiện những lời căn dặn của bác: biết trân trọng quá khứ, lịch sử hào hùng của dân tộc, của cách mạng; luôn phấn đấu, rèn luyện để trở thành những công dân tốt, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.