Tiệm sửa xe máy cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 sáng 28.10, tiệm sửa chữa xe máy đầu chợ Mỹ Đình (đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn.

Một số nhân chứng cho biết, khi bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, chạy ra thì đã thấy lửa khói bốc lên ngùn ngụt từ cửa hàng sửa xe máy đầu chợ nên hô hoán và báo lực lượng chức năng tới hiện trường xử lý.

"Lửa cháy lan cả vào trong chợ, nhiều người phải hô hoán nhau sơ tán đồ đạc", tiểu thương Nguyễn Thị Hiền (54 tuổi) cho biết.

Ảnh Trần Cường Nhiều vật dụng trong cửa hàng sửa chữa xe máy bị thiêu rụi

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động 4 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo trung tá Đinh Văn Thanh, Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2, nguyên nhân vụ hỏa hoạn ban đầu được xác định do chập điện, rất may không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đang tổ chức thống kê thiệt hại, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.