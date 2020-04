Tiền Giang: Bắt được nhóm nghi phạm truy sát người đàn ông ngồi trước cửa phòng trọ

Ngày 13.4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị đã phối hợp Công an TP.Mỹ Tho bắt giữ 5 nghi phạm gồm: Nguyễn Phúc Thảo (25 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho), Võ Anh Tú (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, H.Chợ Gạo), Nguyễn Minh Trí (28 tuổi), Trần Tiến Thiện (25 tuổi, cùng ngụ xã Yên Luông, H.Gò Công Tây), Nguyễn Thanh Liêm (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, cùng Tiền Giang) để điều tra, làm rõ một vụ truy sát gây chết người vừa xảy ra trên địa bàn TP.Mỹ Tho.