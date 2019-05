Tiền Giang: Con bạc bỏ chạy tán loạn khi công an bao vây trường gà

Theo thông tin ban đầu, từ tin báo của người dân, vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 19.5, Công an H.Châu Thành ( Tiền Giang ) phối hợp với công an xã Tân Lý Đông (H.Châu Thành) bất ngờ ập vào một trường gà ở phần đất bên hông nhà ông N.V.B (ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông).

Phát hiện công an, nhiều con bạc bỏ chạy tán loạn. Cơ quan chức năng bắt giữ 9 con bạc đang đánh bạc dưới hình thức đá gà, ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ 7 con gà đá, 1 cân đồng hồ loại 5 kg dùng để cân gà, 1 tấm kính dùng để nhử gà, 10 cặp cựa sắt, 35 cuộn băng keo dùng để quấn cựa (trong đó 15 cuộn đã qua sử dụng), 16 xe máy các loại, nhiều điện thoại di động và khoảng 20 triệu đồng tiền mặt.

Trường gà này hoạt động khoảng 1 tuần nay thì bị công an triệt phá. Đường vào trường gà này quanh co rất khó tiếp cận, luôn có người cảnh giới từ xa. Hiện vụ việc đang được Công an H.Châu Thành điều tra xử lý.